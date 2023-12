Prefeito falou sobre a segurança da festa: "Pode vir com tranquilidade para Copacabana. A PM e a Secretaria de Ordem Pública estão nas ruas" - Renan Areias

Publicado 30/12/2023 13:11 | Atualizado 30/12/2023 15:47

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o presidente da Riotur, Ronnie Costa, acompanharam, no fim da manhã deste sábado (30), os últimos preparativos para a festa da virada de ano em Copacabana, na Zona Sul. A chegada de 2024 terá queima de fogos com duração de 12 minutos e será acompanhada por uma orquestra sinfônica.



"Vai ser mais uma noite incrível, amanhã. Temos certeza que não vai ter nem chuva. Todos os cariocas, brasileiros e gringos estão convidados a vir para cá. Hotéis cheios, mas ainda tem algumas vaguinhas. Da para todos virem para o Rio e curtirem o maior e melhor de todos os réveillons", convocou o Eduardo Paes.

O prefeito também falou sobre a questão da segurança durante a comemoração da virada. A festa terá uma um esquema especial de policiamento, com quase 3 mil PMs. A estrutura terá 61 torres de monitoramento posicionadas próximo ao espelho d'água, 800 grades, 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote e câmeras de segurança com identificação facial. Serão 30 pontos de bloqueio, 15 linhas de revista e 15 pontos de interdição. O efetivo de agentes será 18% maior em comparação ao ano passado.



"Pode vir com tranquilidade. A Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Pública estão nas ruas. Conversei muito com o governador Cláudio Castro. A preparação está toda bem feita, como teve no ano passado. Vamos ter barreiras para evitar que as pessoas que não venham para curtir o réveillon entrem aqui, então Copacabana vai estar muito protegida, a cidade toda vai estar bem protegida", avaliou o prefeito.



Paes também falou sobre a descentralização da festa da virada que, neste ano, também será feita em outros dez bairros, onde estão programados shows, queima de fogos e outras atrações. Palcos serão montados no Piscinão de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Praça Mauá e Bangu.



"Quem tiver na Zona Norte, na Zona Oeste, em Paquetá, no Centro, vai ter alternativa de réveillon. É claro que Copacabana é sempre a nossa joia da coroa, mas se tiver espalhado pela cidade, quem quiser se deslocar menos curta o Réveillon pela cidade. Teremos a festa espalhada", abalou.



Ainda segundo Paes, a expectativa para 2024 é positiva, não só para o Rio, mas também para o Brasil. "O que a gente sempre quer é prosperidade, paz e saúde. Que possamos ter um ano incrível para a cidade, para o Brasil e o mundo. Estou muito otimista com as coisas que o Brasil apresentou avanço nesse ano. Bolsa subindo, juros caindo, índice de emprego aumentando e assim que a gente vai avançar", disse.



Por fim, Paes ainda brincou sobre o desejo de continuar à frente da Prefeitura do Rio. "Eu quero sempre. Se eu pudesse, seria o príncipe do Rio e ficaria para sempre, mas como não tenho vocação para dar golpe vou disputar a eleição e se os cariocas quiserem me confiar o direito de mais quatro viradas do ano depois dessa, vamos embora", falou.

A festa terá dois palcos com shows, sendo um virado para o Leme e o outro para Copacabana. Em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá com shows de Ludmilla, Glória Groove, Nattan e Luísa Sonza. Já no Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, se apresentarão Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Belo. A expectativa da Riotur é receber um público de 2,1 milhões de pessoas.

Na praia de Copacabana, o movimento dos turistas era grande no início da tarde deste sábado. Vindos de Belém, no Pará, o casal Renato Furthe, de 32, e Marina Cardoso, de 29, trouxeram os pais e o sobrinho Gabriel Braga, de 21, para passear na orla e já conhecer de onde assistirão à queima de fogos. "Eu já estive no Rio, já até passei a virada de ano aqui, mas eles não e estão todos encantados com a cidade. Não tem como. É outro nível", comentou.

Para Gabriel, a sensação é de alegria pelo ano que se inicia. "Estar aqui. Ver tudo isso pessoalmente é incrível. A gente vê sempre pela TV, mas aqui estou achando tudo o máximo", comentou o jovem.

Movimentação Copacabana, neste sábado (30) Renan Areias/Agência O Dia

Os turistas também falaram sobre o possível clima de insegurança na festa, considerando episódios recentes de furtos, agressões e arrastões nas praias do Rio. "Nós vemos isso no noticiário, temos cuidados normais, como é preciso ter em qualquer cidade. Nada alarmante", comentou Renato.

A sensação é a mesma sentida pelas irmãs Maria Regina, 69, Cristina Pereira, 67, Mariangela Pereira, 60, Ruth Maria Pereira, 55, e sua filha Regina Paula de Oliveira, 35, que vieram do Paraná e de São Paulo para aproveitar a virada.

"Viemos em uma excursão com mais 40 pessoas e ficamos hospedadas na Glória. A única reclamação que temos é sobre a quantidade de pessoas na rua. É muito triste ver tanta gente nessa situação", comentou Mariangela, que disse não estar preocupada com uma possível chuva na festa de Ano Novo. "Eu moro em São Paulo, então estou acostumada a curtir tudo, mesmo com chuva. Parece que nós carregamos uma nuvenzinha na cabeça", brincou.

Queima de fogos

O espetáculo vai durar 12 minutos e será sincronizada com os acordes e embalos da Nova Orquestra, responsável pela trilha sonora no momento da passagem de ano. Um dos diferenciais da queima de fogos deste ano são movimentos sequenciais e com efeitos traçantes que serão lançados de sete pontos das balsas, trazendo mais magia e movimento ao espetáculo. Uma outra novidade será o lançamento de bombas de médio calibre lançadas de cinco pontos.



Está prevista ainda uma homenagem para a cantora Rita Lee, que morreu em maio deste ano. Durante o espetáculo, haverá uma versão orquestrada de "Ovelha Negra". A homenagem será feita com fogos que reproduzirão uma cascata dourada gigante. Eles serão detonados de todas as balsas. Para os últimos minutos de 2023 e e a chegada de 2024, haverá também um espetáculo de drones que irão reproduzir mensagens e imagens no céu.

Bilhetes MetrôRio

Mais de 56 mil cartões especiais para acessar o metrô durante o Réveillon já foram vendidos pela concessionária. Os bilhetes mais procurados foram os de ida e volta, seguidos pelos somente de ida, ambos no horário de 20h às 21h. para acessar o metrô durante o Réveillon já foram vendidos pela concessionária. Os bilhetes mais procurados foram os de ida e volta, seguidos pelos somente de ida, ambos no horário de 20h às 21h.

A concessionária informou que as vendas seguem abertas, exclusivamente na bilheteria especial da estação Carioca/Centro, das 10h às 21h. Os cartões serão comercializados até a véspera de ano novo, no dia 31, às 18h59, ou, antes disso, caso as passagens se esgotem.

Bloqueios de trânsito

Neste domingo (31), os bloqueios em Copacabana e no Leme começam a partir das 7h, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 14h - duas horas antes do previsto inicialmente, a via já estará totalmente interditada nos dois sentidos.

"É a primeira vez que estamos antecipando. Fazíamos às 16h e agora estamos fazendo às 14h para dar mais tempo, principalmente para as forças policiais atuarem", explicou Joaquim Dinis, diretor da CET-Rio, em entrevista na orla de Copacabana.

Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que só poderão ter acesso à Copacabana até às 22h. O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Avenida Atlântica e nas suas vias de acesso e saída a partir das 18h desta sexta-feira (30).



A partir das 5h da segunda-feira (1º) os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos, mantendo ainda o bloqueio em ambas as pistas da Avenida Atlântica. A via só será liberada parcialmente liberada a partir das 10h, com a mão invertida, como ocorre aos domingos e feriados.