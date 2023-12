Ainda há cartões disponíveis para compra na estação Carioca - Divulgação / MetrôRio

Publicado 29/12/2023 11:05





A concessionária informou que as vendas seguem abertas, exclusivamente na bilheteria especial da estação Carioca/Centro, das 10h às 21h. Os cartões serão comercializados até a véspera de ano novo, no dia 31, às 18h59, ou, antes disso, caso as passagens se esgotem.



Vale lembrar que o MetrôRio vai



As passagens custam o valor padrão de R$6,90, para uma viagem, ou R$13,80, para ir e voltar. No ato da compra os passageiros escolhem o horário que preferem embarcar na ida. Já a volta é livre, entre meia-noite e 5h. Cada passageiro pode adquirir até 10 cartões.



Na ida ao evento, os cartões especiais serão aceitos em todas as estações e na volta apenas cinco estarão abertas para embarque. São elas Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.



Pessoas com deficiência (PCD), menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão apresentar nas catracas um documento oficial comprobatório para o embarque nas estações durante a Operação Especial de Réveillon.



Confira os horários de embarque disponíveis:

Das 19h às 20h: cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);





Das 20h às 21h: cartão azul-claro (ida) e cartão azul-escuro (ida e volta);





Das 21h às 22h: cartão rosa-claro (ida) e cartão rosa-escuro (ida e volta);





Das 22h às 23h: cartão amarelo (ida) e cartão laranja (ida e volta);





Das 23h à meia-noite: cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);



Da meia-noite às 5h: cartão cinza (volta).



Às 5h da manhã do dia 1º de janeiro a operação especial de réveillon se encerra e todos os cartões do MetrôRio, o Riocard e o pagamento por aproximação voltarão a funcionar normalmente em todas as 41 estações do sistema metroviário.



O Metrô volta a funcionar normalmente às 7h do dia 1º de janeiro.



Passageiros não poderão embarcar com grandes volumes



O MetrôRio informou que a partir das 16h do dia 31 de dezembro o embarque de bicicletas, pranchas de surf e grandes volumes em geral, como sacos de gelo, não serão permitidos. Os passageiros também não vão poder circular com garrafas de vidro. A medida será válida até o fim da operação especial de Réveillon.



Ainda segundo a concessionária, as lojas instaladas dentro das estações fecharão as portas até às 17h do dia 31 de dezembro.



Já as máquinas de autoatendimento (ATMs) serão desativadas até às 7h do primeiro dia do ano e o Posto de Gratuidade, na estação Central, assim como o Espaço do Cliente, na Carioca, não terão expediente até terça-feira (2).

