Cartões foram divididos em cores por horários e tipos, de ida, volta ou duplo - Divulgação / MetrôRio

Publicado 08/12/2023 10:18

Rio - Começa nesta segunda-feira (11) a venda dos cartões especiais para utilização do metrô durante o Réveillon. A partir das 19h do dia 31 de dezembro, os passageiros só poderão embarcar com os bilhetes comprados antecipadamente, que possuem horário de uso.



Os cartões serão vendidos nas estações Pavuna, Central do Brasil e Carioca, ambas no Centro, e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, até o dia 25, sempre das 10h às 21h. A partir do dia 26, a venda será exclusiva na Carioca.

No ato da compra, os passageiros deverão escolher entre cinco horários de embarque, que vem registrado no cartão de passagem. Das 19h às 20h, de 20h às 21h, de 21h às 22h, de 22h às 23h ou de 23h à meia-noite.

Para voltar das festas da virada de ano, os clientes poderão embarcar livremente, entre meia-noite e 5h, do dia primeiro de janeiro.

O bilhete de ida e volta será vendido por R$ 13,80. Já os cartões somente de ida ou de volta custarão R$ 6,90, o mesmo valor da tarifa unitária do MetrôRio. Cada passageiro pode adquirir até 10 cartões.

O pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou em cartões de crédito e débito, nas bilheterias que já funcionam com este tipo de pagamento (Central e Pavuna), nos guichês sinalizados e nas demais estações (Pavuna e Jardim Oceânico), no guichê em funcionamento.

A partir do dia 26, a bilheteria especial da estação Carioca também aceitará pagamento em débito e crédito.

A venda encerra às 19h do dia 31 de dezembro, ou antes, caso esgotem os cartões.

Metrô já divulgou esquema especial de Réveillon

O esquema tem como foco viabilizar o deslocamento dos cariocas que vão para o Réveillon de Copacabana, mas esse ano também vai atender o público em Ipanema e na Barra da Tijuca, que também receberão festas na virada.

Na ida ao evento, os cartões especiais serão aceitos em todas as estações e na volta apenas cinco estarão abertas para embarque. São elas Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Vale lembrar que os passageiros só conseguirão embarcar com os bilhetes especiais. A partir das 19h do dia 31, a passagem com cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e ValeTransporte) e pagamento por aproximação (NFC) estará desativada.

Pessoas com deficiência (PCD), menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão apresentar nas catracas um documento oficial comprobatório para o embarque nas estações durante a Operação Especial de Réveillon.

A concessionária informou também que orientadores de fluxo estarão nas estações para atendimento ao público, que o esquema será apoiado pela Polícia Militar.

O Metrô voltará a funcionar normalmente às 7h do dia 1º de janeiro.