Motociclista tentou atravessar a passagem de nível em São João de Meriti no momento em que o trem chegava ao cruzamentoReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2023 20:07 | Atualizado 08/12/2023 20:16

Rio - O motociclista Felipe Moraes de Barros Junior, de 26 anos, foi atropelado na tarde desta sexta-feira (8) por um trem no ramal de Belford Roxo, na altura da passagem de nível de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele tentou atravessar os trilhos no momento em que a locomotiva chegava ao cruzamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de São João de Meriti foi acionado no local às 14h50. Felipe foi socorrido pelos militares e levado em estado grave para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o jovem teve de ser submetido a uma cirurgia.

Procurada, a SuperVia informou que assim que o motociclista seguiu de ambulância, técnicos se concentraram na retirada da motocicleta, que estava presa debaixo do vagão. O ramal opera normalmente.



A concessionária lembrou que os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem.