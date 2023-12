Coletiva da Polícia Civil sobre acusado de agressão contra idoso em Copacabana - Marcos Porto/Agência O Dia

Coletiva da Polícia Civil sobre acusado de agressão contra idoso em CopacabanaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 08/12/2023 18:44 | Atualizado 08/12/2023 20:17

Rio - A Polícia Civil identificou o líder do bando que está cometendo uma série de assaltos e agressões em Copacabana, na Zona Sul. Segundo as investigações, o homem nomeou o bando como 'Bonde do MV da Zona Sul' e está recrutando jovens e até menores de idade para levar o terror a moradores e turistas na região. Um mandado de prisão temporária já foi expedido contra o acusado, que não teve a identidade divulgada.

"A Polícia Civil moverá todos os esforços para levá-lo ao Poder Judiciário", disse o delegado da 13ª DP (Ipanema), Aldrin Genuino.

fotogaleria

Além dele, outros três envolvidos na agressão a um homem em Copacabana , no sábado passado (2), já foram identificados e detidos. Entre eles está Vitor Hugo Oliveira Jobim , de 22 anos, autor do soco que fez a vítima desmaiar. Ele foi preso por policiais da 13ª DP (Ipanema) na casa de um parente, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (8). Aos policiais, ele confessou o crime e disse que não sabia que o "soco teria tanta repercussão". Vitor vai responder por latrocínio tentado.

Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, foi agredido ao tentar defender uma mulher de um ataque do 'Bonde do MV da Zona Sul', em Copacabana. Após levar o soco, ele caiu desmaiado e teve os pertences roubados. Ao todo, o bando tem, pelo menos, 11 pessoas.

Veja o momento da agressão:

Homem é agredido e roubado em Copacabana.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/a2JuwUxfJL — Jornal O Dia (@jornalodia) December 4, 2023

O celular do empresário foi recuperado pela Polícia Civil no Morro da Providência, onde Vitor Hugo mora.

Ação integrada entre Civil e PM

A Polícia Civil informou que vai realizar uma ação integrada com a Polícia Militar, a partir deste sábado (9), para conter a violência no bairro de Copacabana, na Zona Sul, que vem sofrendo com uma onda de violência. Segundo o delegado André Neves, diretor do Departamento de Polícia de Área (1º DPA), as polícias estão fazendo uma análise macro da região.

"Temos uma análise macro da região e os pontos onde incidem problemas. Estamos monitorando isso, utilizando ferramentas de investigação para mapear e fortalecer esses pontos. Vamos atuar de forma ostensiva, preventiva e fazer uma análise de inteligência. A própria população ajuda de uma forma muito grande. Então, procurem a gente, informem, passem dados que possam corroborar para tornar o bairro mais seguro", pediu o delegado.

A Polícia Militar já havia informado que vai reforçar o policiamento da Operação Verão em Copacabana a partir do fim da tarde, com a formação de um corredor de segurança, que consiste na distribuição de viaturas ao longo da Avenida Nossa Senhora de Copacabana das 18h às 23h. Em seguida, o corredor será reposicionado ao longo da Avenida Atlântica com objetivo de atender a moradores e turistas que frequentam o calçadão e os quiosques. Além disso haverá uma melhor distribuição do policiamento e intensificação nas abordagens.