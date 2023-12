Fernando vinha monitorando a rotina do idoso - Reprodução

Publicado 08/12/2023 17:51

"Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal", afirmou o magistrado em sua decisão.

Fernando atacou Paulo, de 61 anos, após um desentendimento por causa de um cachorro , que ocorreu há cerca de um ano. Aos agentes da 54ªDP (Belford Roxo), a mulher da vítima contou que, na ocasião, o animal defecou na sua calçada, e ao reclamar, o idoso foi xingado pelo autor do crime. Já Fernando alegou que praticou o crime porque Paulo teria agredido seu cachorro.

De acordo com o delegado Tiago Venturini, da 54ªDP (Belford Roxo), ao prestar depoimento, a mulher da vítima noticiou que, durante a manhã desta quarta (6), um vizinho bateu em sua porta avisando que um homem havia 'tacado fogo' em seu marido, momento em que ao chegar perto dele, a vítima no chão com o corpo queimado informou que o responsável pelo ataque teria sido 'o homem do cachorro', se referindo a Fernando.

Paulo Roberto, que teve 95% do corpo incendiado por um vizinho, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, morreu na madrugada desta sexta-feira (8), após dois dias internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Paulo Roberto, que deu entrada em estado gravíssimo, sofreu uma parada cardiorrespiratória, às 3h05. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fernando dos Santos foi preso em flagrante no mesmo dia do crime , que foi flagrado por uma câmera de segurança. Ele estava em uma padaria com um balde com gasolina e jogou o líquido em Paulo Roberto assim que ele surge na rua. Em seguida, o agressor acende um fósforo. A violência do ataque foi tão grande que o próprio suspeito também sofreu queimaduras.

As investigações descobriram que o suspeito vinha monitorando a vítima, sabendo de sua rotina e horários. De acordo com a Polícia Civil, após a veiculação das imagens do ataque, o setor de inteligência descobriu o paradeiro do suspeito, que foi reconhecido nas imediações do bairro Shangrilá, em Belford Roxo, onde foi detido. Na 54ª DP (Belford Roxo), ele confessou que cometeu o crime porque seu animal foi agredido, há meses atrás, e confirmou que as lesões em seu tornozelo e mãos são resultado do ataque.