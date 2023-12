Câmera registrou momento do crime e suspeito fugiu após o ataque - Reprodução

Câmera registrou momento do crime e suspeito fugiu após o ataqueReprodução

Publicado 08/12/2023 12:32

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Paulo Roberto, que deu entrada em estado gravíssimo, sofreu uma parada cardiorrespiratória, às 3h05. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Preso pelo ataque, Fernando dos Santos vai passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (13). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Fernando estava em uma padaria com um balde com gasolina e jogou o líquido em Paulo Roberto assim que ele surge na rua. Em seguida, o agressor acende um fósforo. A violência do ataque foi tão grande que o próprio suspeito também sofreu queimaduras.

As investigações descobriram que o suspeito vinha monitorando a vítima, sabendo de sua rotina e horários. Na delegacia, a companheira de Paulo Roberto disse que o cão de Fernando defecou na sua calçada. Ao reclamar, Paulo foi xingado por Fernando. De acordo com a Polícia Civil, após a veiculação das imagens do ataque, o setor de inteligência descobriu o paradeiro do suspeito, que foi reconhecido nas imediações do bairro Shangrilá, em Belford Roxo, onde foi detido. Na 54ªDP (Belford Roxo), ele confessou que cometeu o crime porque seu animal foi agredido, há meses atrás, e confirmou que as lesões em seu tornozelo e mãos são resultado do ataque.