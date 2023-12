Fernando vinha monitorando a rotina do idoso - Reprodução

Publicado 08/12/2023 11:23 | Atualizado 08/12/2023 14:24

O idoso permanece internado em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, após ter tido 95% do seu corpo queimado. O crime foi flagrado por imagens de uma câmera de segurança na região. Na ocasião, Fernando estava em uma padaria na região com um balde com gasolina e ao cruzar com Paulo Roberto na rua, a jogou em seu corpo e em seguida acendeu a chama.



No incêndio, o homem também teve partes de seu corpo queimadas e acabou fugindo depois. As investigações descobriram que o suspeito vinha monitorando o idoso, já sabendo de sua rotina e horários. Na delegacia, a companheira contou que o cão dele defecou na sua calçada, e ao reclamar, Paulo foi xingado por Fernando.



De acordo com a Polícia Civil, após a veiculação das imagens do ataque pelas mídias sociais, o setor de inteligência descobriu o possível paradeiro do suspeito, que teria sido reconhecido nas imediações do bairro Shangrilá, em Belford Roxo, onde foi detido. Na 54ªDP (Belford Roxo), ele confessou que cometeu o crime porque seu animal foi agredido, há meses atrás, e confirmou que as lesões em seu tornozelo e mãos ocorreram no momento do ataque.