Cartões especiais, necessários para embarcar no metrô na noite de ano novo - Divulgação / MetrôRio

Publicado 25/12/2023 19:47

Rio – Os cartões especiais do MetrôRio para o réveillon 2024 passarão a ter venda exclusiva na estação Carioca/Centro a partir desta terça-feira (26). O horário de compra é das 10h às 21h. Ele será necessário para embarcar no transporte na noite do dia 31.

O cartão de ida e volta custa R$ 13,80, enquanto o de somente ida ou volta é R$ 6,90. Cada cliente tem limite de compra de até 10 cartões. A venda durará até as 19h do dia 31, ou antes, caso eles se esgotem. A concessionária recomenda que os passageiros os comprem com antecedência.

Serão disponibilizadas cinco faixas de horário para embarcar: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Na volta, não há horário fixo e o cartão será valido da meia-noite até as 5h do dia 1 de janeiro.