Crianças receberam a visita do Papai Noel em SepetibaDivulgação

Publicado 25/12/2023 22:26

Rio - De segunda-feira à sexta-feira, o eletricista Vagner Monteiro, 51 anos, vai à Cozinha Comunitária da Ilha do Governador para buscar o almoço de oito integrantes de sua família. Desempregado, ele é um dos beneficiários do Programa Prato Feito Carioca, da Prefeitura do Rio. E, nesta segunda-feira, dia de Natal, ele levou a neta Clarissa, de 4 anos, para receber um dos 109 brinquedos distribuídos na Rua Romancista, 96, na Freguesia, graças à campanha Prato Feito de Amor.

"Eu ganhei uma Barbie do Papai Noel, e hoje, aqui, ganhei uma outra boneca", disse a pequena Clarissa. Nas 19 cozinhas comunitárias da Prefeitura do Rio foram distribuídos 1.800 brinquedos para as crianças beneficiárias do projeto da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), graças à solidariedade de empresários, comerciantes e de pessoas da sociedade civil. Além de bonecas e carrinhos, foram distribuídos jogos da memória, bolas, ursinhos, máscaras, entre outros brinquedos.

E, como havia prometido, o secretário Everton Gomes se vestiu de Papai Noel para ajudar na distribuição de brinquedos na Ilha do Governador e em Nova Sepetiba, na Zona Oeste. "A campanha de solidariedade teve uma grande adesão dos cariocas. Quero deixar registrado o meu agradecimento a todos que colaboraram para que pudéssemos proporcionar esse dia de alegria para a garotada", disse Gomes, acrescentando que, em 2024, novas cozinhas comunitárias serão inauguradas.



Administrada pela SMTE em cogestão com o Instituto Socioeducacional Reaprender, do Grupo de Estudos Integrais Demétrius (GEID), a cozinha da Ilha serve diariamente pelo menos 280 refeições gratuitas. E, no dia de Natal, presenteou os beneficiários também com pequenos panetones.



O Programa Prato Feito Carioca, mantido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio, já serviu mais de 2,7 milhões de refeições desde a sua inauguração, em junho de 2022. As 19 Cozinhas Comunitárias Cariocas estão instaladas na Maré, Realengo, Mangueira, Andaraí, Catumbi, Bento Ribeiro, Tanque, Costa Barros, Anchieta, Acari, Beira Rio, Vila Kennedy, Guaratiba, Campo Grande, Vila Aliança, Nova Sepetiba, Ilha do Governador, Terreirão e Cosmos.