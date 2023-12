Acidente envolveu três veículos na tarde desta segunda-feira (25), na BR-101, em Macaé - Reprodução

Acidente envolveu três veículos na tarde desta segunda-feira (25), na BR-101, em MacaéReprodução

Publicado 25/12/2023 21:44 | Atualizado 25/12/2023 21:55

Rio - Três pessoas morreram e outras sete ficaram feridas, incluindo uma criança e um adolescente, em um acidente envolvendo três carros, na tarde desta segunda-feira (25), na BR-101, altura de Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, houve uma colisão frontal seguida de colisão transversal entre um carro modelo Volvo XC90 prata, de placa da cidade do Rio, um Nissan Kicks prata, de placa de Vila Velha - cidade do Espírito Santo - e um Ford Ka prata, com placa de São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.

O acidente aconteceu por volta das 13h55 no km 169,8 da BR-101. Dois homens e uma mulher, que não tiveram a identidade revelada, morreram ainda no local. Seus corpos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.

Um menino de 12 anos e uma adolescente, de 17, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Público de Macaé (HPM) em estado grave. Além deles, uma pessoa foi levada para a mesma unidade com ferimentos moderados e outras quatro com machucados leves. Duas pessoas não precisaram de atendimento.

A colisão não causou bloqueio de faixas e congestionamento, de acordo com a Arteris.



Questionada, a Polícia ainda não respondeu se há alguma investigação. O espaço está aberto para manifestação.