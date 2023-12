Prisão foi realizada por agentes da 39ª DP (Pavuna) - Divulgação

Publicado 25/12/2023 19:27

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (24), por suspeita de matar a mulher a facadas, na Pavuna, Zona Norte do Rio. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atendida em uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, familiares da mulher comunicaram o fato na 39ª DP (Pavuna) logo após o crime. Uma equipe realizou buscas pelo bairro e localizou o suspeito, próximo à estação de metrô.



O homem, que também não teve a identidade revelada, foi detido e conduzido para a delegacia. Segundo a Civil, durante o interrogatório, ele confessou o crime e alegou que agiu por impulso ao surpreender sua companheira com outro homem na casa onde moravam.



A faca utilizada no crime foi localizada com marcas de sangue.