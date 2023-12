Juarez da Silva, de 73 anos, desapareceu no Cachambi, na Zona Norte do Rio, neste domingo (24) - Arquivo Pessoal

Publicado 25/12/2023 15:05

Rio - Familiares realizam buscas pelo idoso Juarez da Silva, de 73 anos, que desapareceu na manhã deste domingo (24), véspera de Natal, no Cachambi, na Zona Norte do Rio. O homem tem Alzheimer e saiu sem pulseira de identificação.

Juarez é morador de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, e estava na cidade do Rio para passar o Natal junto com a família. De acordo com parentes, o idoso deixou a residência na comunidade Fernão Cardim sem ser visto, vestindo uma camisa branca e short azul escuro. Sua última localização foi na Rua Fernão Cardim, próximo ao Norte Shopping.

O desaparecimento vem mexendo com a família, que desde seu sumiço não consegue contato com ele, pois o idoso está sem celular. Viviane Alves, filha de Juarez, contou que as buscas começaram logo após o seu desaparecimento e continuam de forma constante por esta segunda-feira (24). Contudo, o tamanho da cidade do Rio dificulta a procura.

"A gente está procurando ele desde 13h [domingo]. Cheguei em casa já era uma e pouca da manhã. É muito difícil, 5h já estávamos na rua de novo, mas é procurar agulha no palheiro. Gente, o Rio de Janeiro é muito grande", disse.

Para a sobrinha, Juliane Ferreira, o momento está sendo difícil. É a primeira vez que Juarez desaparece. O idoso veio para o Rio junto com sua mulher, filhos e netos, e todos estão em busca de alguma informação sobre ele. "Foi bem difícil, esposa, filhos, netos, todos em busca de notícias. Momento muito difícil mesmo, ainda mais por ser no Natal.

O desaparecimento vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais. A neta, Marina Fernandes, publicou um vídeo pedindo apoio de moradores de bairros próximos da Zona Norte para encontrá-lo.

O meu avô, que sofre de Alzheimer, saiu de casa sem supervisão, sem documentos, sem meio de comunicação, sem a pulseira de identificação e não voltou até agora. A gente suspeita que não esteja conseguindo voltar porque não lembra, ainda mais no Natal. Ele não mora mais no Rio de Janeiro já tem alguns anos, então a gente está bastante preocupado com o que pode acontecer nessa janela sem supervisão. Quem tiver no raio de Cachambi, Méier, Abolição, Del Castilho, Maria da Graça, que mandem esse vídeo em grupos, que compartilhem nas suas redes sociais e mandem para pessoas que morem nesse raio. Se a gente conseguir algum cheiro de onde ele está, a gente consegue localizá-lo. Ninguém viu ele sair de casa", disse.



O caso foi registrado na 23ª DP (Méier). Segundo a Polícia Civil, agentes realizam buscas pela região para localizá-lo. Quem tiver informações sobre seu paradeiro, pode entrar em contato com o número (21) 97106-3786.

