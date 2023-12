Juarez da Silva, de 73 anos, desapareceu no Cachambi, na Zona Norte do Rio, neste domingo (24) - Arquivo Pessoal

Publicado 25/12/2023 17:29

Rio - O idoso Juarez da Silva, de 73 anos, que estava desaparecido desde este domingo (24) , foi encontrado nesta segunda-feira (25), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. De acordo com familiares, ele está "bem, na medida do possível".