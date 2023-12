Segundo o Centro de Operações Rio, previsão é de chuva moderada a forte - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 25/12/2023 16:51 | Atualizado 25/12/2023 17:36

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou, na tarde desta segunda-feira (25), que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 às 16h30, devido aos registros de chuva acima de 10mm/15min na estação Anchieta (10,4mm).



No momento, segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva já atuam sobre a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, causando chuva moderada a forte nas últimas leituras, acompanhadas de raios. A tendência é de permanência deste cenário na próxima hora.



A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte neste final de tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.





O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Chuva moderada cai em pontos do estado

Há chuva em vários pontos do estado. Às 16h30 do feriado, o Centro de Operações do Rio marcava uma chuva moderada a forte em São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana, também registraram pontos neste estágio. Houve uma incidência de chuva fraca a moderada em Nova Iguaçu e Duque de Caxias.