Pediatra Mário Vaz, de 80 anos, foi condecorado com Medalha Tiradentes em março de 2022 - Reprodução

Publicado 25/12/2023 18:10

Rio - O pediatra Mário Vaz, que foi baleado em um confronto com policiais militares e criminosos na Avenida Brasil na tarde deste domingo (24) , foi condecorado com a Medalha Tiradentes, principal honraria dada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O médico foi homenageado no dia 15 de março de 2022 no plenário da Casa, no Centro do Rio, por uma proposta da então deputada estadual Rosane Félix. A medalha, segundo o regimento interno da Assembleia, é concedida a personalidades nacionais ou estrangeiras que, de qualquer forma, tenham serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil ou à Humanidade.

Na época, o pediatra também foi homenageado pelo filho, Mário Vaz Júnior, em uma postagem nas redes sociais. Mário agradeceu ao pai pelo trabalho realizado para a sociedade.

"Quero deixar aqui minha homenagem ao meu querido pai que recebeu essa semana a Medalha Tiradentes e respectivo diploma, que é uma honraria concedida pelo governo e destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro, a mais alta condecoração concedido pela ALERJ. Minha declaração é uma expressão de profunda gratidão à Deus pela vida vivida por ele no ano que completa 50 anos de médico e bodas de ouro no casamento com minha mãe querida. Uma história de superação, dedicação, muito trabalho, zelo e serviço extremo aos seus pacientes, familiares e comunidade", escreveu.

O idoso foi um dos nove baleados em um confronto com PMs e criminosos, na tarde deste domingo (24), na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Ele voltava de um culto religioso junto com seu outro filho, Marilton Vaz, de 47 anos , quando foi atingido. Marilton também foi baleado.

Inicialmente, pai e filho foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Bonsucesso junto com as outras sete vítimas, porém ambos precisaram ser transferidos. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Mário, que foi atingido de raspão na cabeça, já foi liberado. No entanto, Marilton já mudou de hospital outras duas vezes . Ele, que foi baleado na região cervical e vai precisar ser submetido a um tratamento específico, já foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, e atualmente está no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Seu estado de saúde é considerado grave.

O crime

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), avistaram um carro em atitude suspeita saindo do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio e, ao determinarem ordem de parada, os suspeitos realizaram disparos de armas de fogo contra os policiais.

Três veículos que passavam pelo local no momento e uma viatura da PM foram atingidos. Houve confronto entre criminosos e policiais e os suspeitos conseguiram fugir. As nove vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Bonsucesso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.