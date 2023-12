Um dos feridos no tiroteio chegando ao Hospital - Reprodução

Um dos feridos no tiroteio chegando ao HospitalReprodução

Publicado 25/12/2023 12:15 | Atualizado 25/12/2023 12:46

Rio - Marilton da Silva Vaz, de 47 anos, foi transferido novamente durante a madrugada de Natal (25). Desta vez, o homem foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana. A vítima é uma entre os nove baleados em um um confronto entre policiais militares e bandidos, que aconteceu na tarde deste domingo (24), na Avenida Brasil.

Marilton foi atingido por um tiro na região cervical e vai precisar ser submetido a um tratamento específico. A vítima segue em estado grave. Na ocasião, ele estava acompanhado de seu pai, o médico Mário Vaz, de 80 anos.

Inicialmente, Marilton e Mário e Fernando Rodrigues da Silva foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Bonsucesso junto com as outras seis vítimas, porém os três precisaram ser transferidos.

Marilton e Mário foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, já Fernando foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira, o paciente Fernando segue internado em estado grave. Ele foi atingido na boca e no tórax e precisou ser submetido a uma cirurgia de reconstrução bucomaxilofacial.

Já Mário foi atingido de raspão na cabeça. Segundo nota da SES, o médico já foi liberado da unidade de saúde.

O crime

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), avistaram um carro em atitude suspeita saindo do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio e, ao determinarem ordem de parada, os suspeitos realizaram disparos de armas de fogo contra os policiais.

Três veículos que passavam pelo local no momento e uma viatura da PM foram atingidos. Houve confronto entre criminosos e policiais e os suspeitos conseguiram fugir. As nove vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Bonsucesso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.