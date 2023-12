Hospital Federal de Bonsucesso - Reprodução/ Google Maps

Publicado 24/12/2023 16:15 | Atualizado 24/12/2023 16:39

Rio - Nove pessoas foram baleadas em um confronto entre policiais militares e bandidos, que aconteceu na tarde deste domingo (24), véspera de Natal, na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), avistaram um carro em atitude suspeita saindo do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio e, ao determinarem ordem de parada, os suspeitos realizaram disparos de armas de fogo contra os policiais.

Três veículos que passavam pelo local no momento e uma viatura da PM foram atingidos. Houve confronto entre criminosos e policiais e os suspeitos conseguiram fugir. As nove vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Bonsucesso e o local foi isolado para perícia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.

"É importante destacar que o policiamento na região já estava reforçado desde ontem, quando na mesma região, houve o registro de uma tentativa de roubo a um veículo na Avenida Brasil, na altura da Comunidade da Vila do João, local próximo ao da ocorrência", diz um trecho da nota.

Deputada Giselle Monteiro é alvo de tentativa de assalto na Avenida Brasil neste sábado

A deputada estadual Giselle Monteiro (PL), irmã do ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro, relatou em suas redes sociais que criminosos atiraram contra o seu carro durante uma tentativa de assalto, na tarde do último sábado (23) , na Avenida Brasil, altura da Vila do João, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a postagem, o veículo, que é blindado, sofreu coronhadas por uma submetralhadora e tiros. Fotos mostram um dos vidros do veículo trincado com um disparo. A lataria ficou danificada. Segundo Giselle, os suspeitos estavam fortemente armados.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de roubo na Avenida Brasil, na altura da Vila do João. O comando da unidade informou que os suspeitos não conseguiram concretizar o crime e fugiram em um carro pela Linha Amarela e depois pela Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense.