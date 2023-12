Cães e gatos são incluídos em pesquisa do IBGE - Divulgação

Publicado 24/12/2023 15:31 | Atualizado 24/12/2023 15:46

Rio - Cães e gatos de estimação foram incluídos no Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o autor da emenda inserida na Lei 1739/22, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), a medida vai ajudar na formulação de políticas públicas em defesa dos animais.

A medida ajudará a levantar onde há maior incidência de animais domésticos, para que o poder público realize ações em locais específicos.

"Nada mais justo do que incluir os nossos animais de estimação no censo. Eles fazem parte da família de seus tutores. Os censos demográficos poderão especificar sobre a quantidade de pets, com a descrição do gênero e da espécie. Além disso, é importante saber se os animais passaram ou não pelo procedimento de castração", disse Queiroz.