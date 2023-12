Na Central do Brasil, Restaurante do Povo recebe centenas de pessoas para almoçar diariamente - Luis Alvarenga / Governo do Estado

Na Central do Brasil, Restaurante do Povo recebe centenas de pessoas para almoçar diariamenteLuis Alvarenga / Governo do Estado

Publicado 30/12/2023 15:37

Rio - O estado do Rio de Janeiro ganhará quatro restaurantes populares ao longo de 2024: em Madureira, Zona Norte do Rio, nas cidades de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Barra Mansa, no Sul Fluminense.

Os novos pontos vão aumentar o número de refeições para população em situação de vulnerabilidade. Em 2023, o Governo do Estado ofereceu cerca de 11 milhões de pratos dentro dos programas "Restaurante do Povo", "Café do Trabalhador" e "RJ Alimenta", todos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

"Essa refeição é essencial para mim”, resume Rosangela Regina, que atualmente está desempregada e atua como vendedora ambulante. Moradora de Guadalupe, na Zona Norte, ela vai todos os dias vai até a Central do Brasil para vender balas e almoçar.

"O restaurante melhorou muito a vida do povo. A comida é gostosa, bem servida e temperada. Além de ser limpo, com higiene e agilidade no serviço", conta Rosangela.

Para o próximo ano, a proposta é ampliar os programas existentes. "Enfrentar a fome é dar melhores condições de saúde e dignidade à população. Fechamos o ano de 2023 com um saldo positivo de assistência aos mais vulneráveis. Mas essa é uma luta diária e para 2024 vamos expandir os programas. Nossas ações expressam o compromisso e o cuidado do Governo do Estado com a população fluminense. Só podemos considerar efetivamente o progresso quando há comida na mesa de todos", diz o governador Cláudio Castro.

Cada ação tem sua particularidade. No "Café do Trabalhador", por exemplo, por apenas R$ 0,50 o cidadão compra um kit com pão com manteiga, fruta, e café com ou sem leite. A execução do serviço é feita em parceria com as prefeituras em locais estratégicos de grande circulação.

Com o primeiro polo inaugurado em 2022, hoje já são 38 municípios atendidos, com um total de 45 pontos em funcionamento em diferentes regiões. Somadas todas as unidades, são ofertados 16 mil kits por dia.

Já os "Restaurantes do Povo" estão presentes em 11 unidades no estado e oferecem refeições que variam de R$ 1 a R$ 3,50, de acordo com a localidade. Ao todo, são servidos diariamente mais de 26 mil almoços com arroz, feijão, salada, proteína, sobremesa e suco. Além do almoço, algumas unidades têm também café da manhã e lanche da tarde, sempre por preços simbólicos. O serviço também acontece em parceria com as prefeituras e com o Sesc RJ, na unidade da Central do Brasil.

Por mim, o "RJ Alimenta" opera por meio de Unidades Emergenciais de Assistência Alimentar destinadas a fornecer, de forma gratuita, café da manhã, almoço e sopa em sistema de quentinhas. Atualmente, existem seis pontos: três na capital, uma em Campos, uma em Magé e outra em Nova Iguaçu. Diariamente, o programa oferece 8.705 refeições.