Evento da virada deve começar às 18h desse domingo (31) - Renan Areias / Agência O Dia

Evento da virada deve começar às 18h desse domingo (31)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/12/2023 12:48 | Atualizado 30/12/2023 12:49

Rio - Uma das novidades do Réveillon carioca, o palco da Praça Mauá, na Região Portuária, já está pronto para receber os shows da virada, em diversos estilos musicais. A festa, programada para começar às 18h, foi montada ao lado do Museu do Amanhã.



Confira as imagens



fotogaleria

Segundo a Prefeitura, o evento deve ser marcado pela diversidade artística. A programação vai contar com Escolas de Samba, DJs, banda de Rock e outros.



Veja a agenda completa



18h às 20h – DJ Zabba

20h às 21h – DJ e apresentador

21h às 22h – Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal

22h às 22h30 – DJ e apresentador

22h30 – 23h50 – Detonautas

00h20 às 1h20 – Bala Desejo

1h20 às 1h30 – Troca de palco

1h30 às 2h10 – GRES Unidos da Tijuca

2h20 às 3h – GRES Vizinha Faladeira



Como chegar ao evento



Para viabilizar o movimento do público, o horário de circulação da Linha 1 (Praia Formosa x Santos Dumont) do VLT Carioca será



A linha 3 (Santos Dumont x Central), também vai funcionar por toda a madrugada, mas em trajeto regular. Já a Linha 2 (Praça XV x Central) não sofrerá qualquer alteração.

18h às 20h – DJ Zabba20h às 21h – DJ e apresentador21h às 22h – Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal22h às 22h30 – DJ e apresentador22h30 – 23h50 – Detonautas00h20 às 1h20 – Bala Desejo1h20 às 1h30 – Troca de palco1h30 às 2h10 – GRES Unidos da Tijuca2h20 às 3h – GRES Vizinha FaladeiraPara viabilizar o movimento do público, o horário de circulação da Linha 1 (Praia Formosa x Santos Dumont) do VLT Carioca será estendido por toda a madrugada , entre as estações Praia Formosa e Parada dos Navios. Segundo a concessionária, a rota, que começará a valer às 17h deste domingo (31), foi implantada em razão dos bloqueios realizados pela organização do evento.A linha 3 (Santos Dumont x Central), também vai funcionar por toda a madrugada, mas em trajeto regular. Já a Linha 2 (Praça XV x Central) não sofrerá qualquer alteração.

Durante a operação especial, que vale até às 6h do dia 1 de janeiro, o intervalo entre os trens será de 20 minutos. A passagem do VLT custará o preço padrão de R$4,30 e cada usuário precisa ter o próprio cartão para embarque.



Operação Réveillon VLT Carioca



Linha 1



Dia 31: Operação normal - das 6h às 17h - Santos Dumont x Praia Formosa.

Dia 31: Operação especial – das 17h às 6h do dia 1 - trecho Praia Formosa x Parada dos Navios.

Dia 01: Operação normal - das 6h às 0h - Santos Dumont x Praia Formosa.



Linha 2



Dias 31 e 1: Operação normal – das 6h às 24h – Praia Formosa x Praça XV.



Linha 3

Dia 31: Operação normal: das 6h às 0h - Santos Dumont x Central.



Dia 01: Operação especial – das 0h às 24h - Santos Dumont x Central.



Vale lembrar que diversas ruas estarão bloqueadas pela CET-Rio a partir deste domingo (31) e que o acesso ao Metrô, a partir das 19h, será exclusivo para passageiros que comprarem o bilhete especial de Réveillon

Virada de ano será chuvosa





A Praça Mauá amanheceu com bolsões d’água , causados pelas fortes chuvas que atingem a cidade. De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre domingo (31) e terça-feira (2) o tempo no Rio de Janeiro deve permanecer instável, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente, somado a ventos em médios níveis da atmosfera.

Ao longo dos próximos dias a previsão é de chuva fraca a moderada e temperaturas amenas. Na hora da virada do ano deve haver bastante nebulosidade, com chances de chuva fraca, ocasionalmente moderada.



Rio terá 10 palcos para virada de ano





Os cariocas estão acostumados com o grande Réveillon na praia de Copacabana, mas para essa virada a Prefeitura montou outros nove pontos de festa nas Zona Norte, Oeste e na Região Portuária.

Na região norte da cidade , a comemoração vai acontecer nos bairros da Penha, Ramos, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e também em Madureira. Entre as principais atrações, estão os cantores Gustavo Lins, Tiee, Delacruz e Chefin, a banda Onze:20 e o grupo Coisa Séria.



Já na Zona Oeste, os palcos foram montados Bangu, Guaratiba e Sepetiba.



Todos os dez pontos de festa terão reforço de policiamento previsto na Operação de Réveillon da Prefeitura.