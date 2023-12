RJ - Movimentação na estação do VLT na Praça Mauá, Centro do Rio de Janeiro nesta sexta (08). - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

RJ - Movimentação na estação do VLT na Praça Mauá, Centro do Rio de Janeiro nesta sexta (08).Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 15:49 | Atualizado 29/12/2023 15:52

Rio - O VLT Carioca funcionará com horário especial entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, para atender ao primeiro Réveillon da Praça Mauá, na região portuária da cidade. A modificação no itinerário terá início às 17h deste domingo.

As linhas 1 e 3 terão seus horários estendidos, operando durante toda a madrugada. Enquanto a linha 1 percorrerá apenas o trecho Praia Formosa x Parada dos Navios, a linha 3 fará seu trajeto regular. Durante as festividades de Réveillon, os trens circularão a cada 20 minutos. Agentes de estações do VLT Carioca fornecerão apoio e informações aos usuários ao longo de todo o período.

A operação do transporte retornará ao modelo tradicional a partir das 6h do dia 1º de janeiro. A Linha 2 (Praça XV x Central) permanecerá inalterada.

Vale lembrar que o valor da passagem do VLT é de R$ 4,30, sendo necessário que cada usuário possua um cartão para embarque. Ele pode ser adquirido ou recarregado nas paradas e estações, que oferecem terminais para consulta de saldo, desbloqueio de cartões. Os passageiros também podem recarregar o cartão online, por meio do aplicativo Riocard Mais ou do site Recarga Fácil.



Operação Réveillon VLT Carioca:



Linha 1:



- 31/12: Operação normal - das 6h às 17h - Santos Dumont x Praia Formosa.

- 31/12: Operação especial – das 17h às 6h do dia 1/1 - trecho Praia Formosa x Parada dos Navios.

- 01/01: Operação normal - das 6h às 0h - Santos Dumont x Praia Formosa.



Linha 2:



- Dias 31/12 e 1/1: Operação normal – das 6h às 24h – Praia Formosa x Praça XV.



Linha 3:



- 31/12: Operação normal: das 6h às 0h - Santos Dumont x Central.

- 01/01: Operação especial – das 0h às 24h - Santos Dumont x Central.