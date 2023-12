O app 'Celular Seguro' está disponível no Android e no iOS - Tania Rego/Agência Brasil

O app 'Celular Seguro' está disponível no Android e no iOSTania Rego/Agência Brasil

Publicado 29/12/2023 13:19 | Atualizado 29/12/2023 13:28

Rio - O programa Celular Seguro, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, já resultou em 494 pedidos de bloqueio de aparelhos no Rio de Janeiro em uma semana de funcionamento. Apenas na manhã desta sexta-feira (29), foram 81 restrições e no dia anterior foram contabilizados 638 bloqueios.

Desde o lançamento do programa no dia 19, o Ministério informou que já recebeu 5.686 alertas de bloqueio. Os dados recebidos pelo DIA revelam que a maioria dos alertas é referente a casos de roubo com 2.434, seguidos por 1.676 casos de furto, 1.197 de perda e outros 379 motivos diversos.



Já São Paulo lidera o ranking nacional de alertas de bloqueio, com 1.468 ocorrências, seguido pelo Rio com 644, Pernambuco com 457, Bahia com 392 e Minas Gerais com 367.

A ferramenta é uma iniciativa federal e possibilita que vítimas de furto e roubo bloqueiem não apenas o aparelho, mas também os aplicativos digitais associados. O acesso ao programa é gratuito e pode ser realizado tanto pelo site Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto pelas lojas de aplicativos online.

Até o momento, a plataforma registrou 927.439 acessos, dos quais 689.622 usuários cadastraram os números de telefone que desejam bloquear. Além disso, 629.836 pessoas de confiança foram cadastradas até esta manhã.

O cadastro no programa não possui limite de números, mas é necessário vinculá-los ao CPF para efetivar o bloqueio. Importante ressaltar que não há a opção de bloqueio temporário. Caso o aparelho seja recuperado, o usuário deverá entrar em contato com a operadora de telefonia e demais parceiros do Projeto Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar seus acessos.