Ponte Rio-Niterói deve receber 1,1 milhão de veículos durante temporada de Réveillon - Divulgação

Ponte Rio-Niterói deve receber 1,1 milhão de veículos durante temporada de Réveillon Divulgação

Publicado 29/12/2023 11:25 | Atualizado 29/12/2023 11:28

Rio - A Ponte Rio-Niterói apresentou lentidão no trânsito e o tempo de travessia para Niterói, na Região Metropolitana, chegou a 60 minutos na manhã desta sexta-feira (29). Por conta do Réveillon, segundo a Ecoponte, o maior movimento deve ocorrer neste sábado (30), quando cerca de 86 mil carros sairão da capital em direção à Região dos Lagos.

Durante esta temporada do Réveillon, que começou na última terça-feira (26), mais de um milhão de veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói até o dia 2 de janeiro. O alto movimento inverte na volta do feriadão, entre os dias 1º e 2 de janeiro, onde são esperados cerca de 156 mil automóveis voltando ao Rio de Janeiro.

O tempo normal para a travessia na ponte é de 13 minutos. No entanto, às 9h57 desta sexta-feira, além do trânsito lento, houve uma colisão entre carro e moto que atrasou ainda mais o tráfego na via, deixando uma faixa interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima chegou a ser atendida por funcionários da Ecoponte, mas foi liberada.

Por volta das 11h, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito ainda apresentava lentidão no acesso à Ponte Rio-Niterói, principalmente na pista central. As retenções começavam a partir de Benfica, na Zona Norte.

Nas redes sociais, motoristas reclamaram do tráfego lento. "Não fazem nem um plano especial para essas épocas", disse um homem. "Cada vez melhor, parabéns", ironizou outro.

Para simplificar a viagem, os motoristas podem conferir o tempo de travessia e as condições de trânsito no site da Ecoponte antes de sair de casa ou ainda acompanhar semáforos e painéis de mensagens espalhados pela via, que reforçam mensagens de segurança e informam sobre as ocorrências.