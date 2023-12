Incêndio atingiu prédio residêncial em Ipanema - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/12/2023 13:25

Rio - O Corpo de Bombeiros atua no combate a um incêndio em um prédio residêncial em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (29). O quartel do Copacabana foi acionado às 12h50 para o endereço na Rua Nascimento Silva, nº 7, e as chamas teriam atingido um apartamento do 14º andar. Até o momento, não há registro de feridos.

*Em atualização