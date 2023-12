Caso será investigado pela DHBF - Divulgação / Pcerj

Publicado 29/12/2023 13:38 | Atualizado 29/12/2023 13:55

Rio - Um casal foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Kennedy, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) chegou ao local após denúncias de moradores da região.

No endereço, os agentes confirmaram que se tratavam de duas vítimas, um homem e uma mulher. Até o momento não há informação sobre a causa da morte.

A área foi isolada pelos policiais e a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acionada.