Novos ônibus do BRT serão entregues durante o primeiro semetres de 2024Marcos Porto / Agência O Dia / Arquivo

Publicado 29/12/2023 13:17

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta sexta-feira (29), junto à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), uma sessão pública destinada a aquisição de 85 novos ônibus do modelo 'padron' para integrar o sistema BRT.

O investimento total para a aquisição dos ônibus será de R$ 122 milhões. A expectativa é que as novas unidades, com capacidade para 80 passageiros, sejam entregues no período entre maio e julho de 2024.

Os próximos passos incluem a homologação do resultado e a assinatura do contrato com os vencedores de cada lote, previstos para os próximos dias. Com essa licitação, o total de ônibus adquiridos para a revitalização do sistema BRT é de 713 unidades.