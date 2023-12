Movimento esperado para esta sexta-feira na Rodoviária do Rio é de mais de 62 mil passageiros - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 11:14

Rio - A saída da cidade para o feriadão de Ano Novo intensificou, desde o início da manhã desta sexta-feira (29), o movimento nas plataformas da Rodoviária do Rio. Segundo a concessionária responsável pelo terminal, a expectativa é que mais de 62 mil pessoas passem pelas plataformas ao longo do dia. Nesse total, estão previstos 33,2 mil embarques e mais de 29 mil desembarques na cidade.

As regiões mais procuradas pelos passageiros que vão sair da cidade são a Região dos Lagos, Costa Verde, Serrana e Interior do Estado do Rio, além das cidades de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília e estados do Nordeste. A cidade de Cabo Frio é um dos destinos mais escolhidos por quem vai embarcar nesse feriadão.

Sérgio Luiz Ribeiro, de 60 anos, vai passar a virada de ano em Cabo Frio com amigos Renan Areias/Agência O Dia

É o caso do trabalhador autônomo Sérgio Luiz Ribeiro, de 60 anos. "Estou acostumado a viajar de ônibus, até prefiro, na verdade. É mais tranquilo e menos cansativo que pegar trânsito dirigindo. Normalmente vou para o Espírito Santo, mas nesse ano recebi o convite de amigos para passar a virada em Cabo Frio", comentou o morador de Mesquita.

Já entre as chegadas para o Réveillon no Rio, a concessionária responsável explica que a maioria dos mais de 29 mil passageiros vem de estados como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Neste sábado, o número de chegadas deve ser ainda maior, com mais de 33 mil passageiros vindo para a cidade.

Para atender a essa demanda, serão empregados mais de 20 mil ônibus, entre regulares e extras. Somente nesta sexta-feira, são esperados quase 2 mil veículos no terminal. Entre o último fim de semana e o próximo dia 2, a Rodoviária do Rio espera receber um total de 645 mil passageiros.

De acordo com a Rodoviária do Rio, ainda há passagens para quem ainda quiser viajar de ônibus nesse período, mas a recomendação da concessionária é garantir o quanto antes os bilhetes. O site oficial para compra de passagens é o www.rodoviariadorio.com.br

Para evitar problemas, a concessionária orienta que todos com viagens marcadas para este período, principalmente na sexta-feira e no sábado, cheguem com antecedência no terminal. A empresa pede que os passageiros antecipem a sua chegada ao terminal em, no mínimo, 1 hora, ao horário de seu embarque.

"Com o grande fluxo de pessoas utilizando o terminal nestes dias e com os acessos ao terminal impactados pelas obras da Prefeitura do Rio (principalmente na Av. Francisco Bicalho) o trânsito da região encontra-se bastante intenso", orienta.

A concessionária também reforça a importância de levar documentos de identificação com foto e tomar cuidado no entorno do terminal.