Militares do Corpo de Bombeiros e da Marinha fazem vistoria em balsas usadas na queima de fogos em Copacabana - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 11:42 | Atualizado 29/12/2023 12:21

Rio - As dez balsas montadas para a queima de fogos da festa de Réveillon em Copacabana foram aprovadas, nesta sexta-feira (29), pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha. Nesta virada, o espetáculo pirotécnico terá 12 minutos e será sincronizado com os acordes e embalos da Nova Orquestra, responsável pela trilha sonora no momento da passagem de ano.



A inspeção do Corpo de Bombeiros e da Marinha contou com a presença do presidente da Riotur, Ronnie Costa, do capitão dos Portos do Rio, comandante Alessander Antunes Peixoto, além de agentes Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE), da Polícia Civil.

Segundo o comandante, as balsas cumprem todos os requisitos de segurança previstos pela Marinha. “Gostaria de deixar toda a população ciente que todas as balsas que participarão do show pirotécnico foram vistoriadas previamente e todas cumprem os requisitos de segurança para que possamos ter a maior festa de Réveillon do planeta sem nenhum acidente que possa comprometer o evento", disse.



O capitão dos Portos do Rio alertou, ainda, aos donos de embarcações que estarão assistindo o espetáculo do mar, em relação à distância necessária das balsas. “Ressaltamos que todas essas embarcações devem manter uma distancia mínima de 500 metros das balsas. Nossas equipes estarão fazendo essas fiscalizações, nos certificando que nenhuma embarcação vá se aproximar”, ressaltou.

A expectativa é que o show da virada seja diferenciado este ano, é o que explica o presidente da Riotur, Ronnie Costa. “Já podemos dizer que está aprovado todo o show pirotécnico. Todos os órgãos que precisam dar o aval estão aqui e temos a notícia que tudo está aprovado, com louvor. O espetáculo vai ser incrível e temos muito orgulho de fazer a maior festa do mundo, que é no Rio de Janeiro”, contou.



Um dos diferenciais da queima de fogos deste ano são movimentos sequenciais e com efeitos traçantes que serão lançados de sete pontos das balsas, trazendo mais magia e movimento ao espetáculo. Uma outra novidade será o lançamento de bombas de médio calibre lançadas de cinco pontos. A última vistoria antes da virada será neste sábado (30).

O pirotécnico da empresa de fogos responsável pela queima em Copacabana, Marcelo Kokote, explicou como será a sincronia entre os fogos e a música. “Vai ser um show diferenciado, com desenhos que estão programados. Os fogos estão sendo planejados para seguir os acordes e embalos da orquestra. Em determinado momento, a orquestra estará com uma melodia grandiosa e os fogos também”, disse.

Está prevista ainda uma homenagem para a cantora Rita Lee, que morreu em maio deste ano. Durante o espetáculo, haverá uma versão orquestrada de "Ovelha Negra". A homenagem será feita com fogos que reproduzirão uma cascata dourada gigante. Eles serão detonados de todas as balsas. Para os últimos minutos de 2023 e e a chegada de 2024, haverá também um espetáculo de drones que irão reproduzir mensagens e imagens no céu.

Shows da virada



Em frente ao Hotel Copacabana Palace, o palco Copacabana contará com shows de Ludmilla, Glória Groove, Nattan e Luísa Sonza. Já no Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, se apresentarão Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Belo. A expectativa da Riotur é receber um público de 2,1 milhões de pessoas



Outros dez bairros do Rio de Janeiro terão palcos na virada do ano: Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Praça Mauá e Bangu.



Segurança



A Polícia Militar será responsável pelo acesso e revista nos acessos à orla. Ao todo, serão 2.946 policiais trabalhando em apoio ao 19ºBPM (Copacabana) e também da unidades do Comando de Operações Especiais (COE), bem como do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

A estrutura de segurança também terá 61 torres de monitoramento posicionadas próximo ao espelho d'água, 800 grades, 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote. O objetivo é evitar a entrada de facas e armas de fogo na festa. Apenas em Copacabana, serão 30 pontos de bloqueio, 15 linhas de revista e 15 pontos de interdição. O efetivo de agentes será 18% maior em comparação ao ano passado.