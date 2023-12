Ciep em Bangu sofreu colapso de paredes e rebaixamentos de gesso da cozinha, despensa, vestiário e refeitório - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 14:25 | Atualizado 29/12/2023 14:49

Rio - Rai S. P. Bittencourt, 19 anos, ferido ao tentar furtar uma escola em Bangu, na Zona Oeste do Rio, permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta sexta-feira (29).O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (27), quando o homem entrou no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Professora Célia Martins Menna Barreto, e ao retirar a tubulação de gás que liga o fogão, provocou uma explosão na cozinha da escola e sofreu queimaduras.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local e encontraram um suspeito ferido, com aproximadamente 90% do corpo queimado. Uma equipe do quartel de Realengo do Corpo de Bombeiros foi acionada às 23h15 e socorreram o jovem. A corporação ainda informou que ele está internado sob custódia.A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu), que investiga o caso.Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), afirmou que "lamenta que, mais uma vez, uma unidade escolar enfrente tentativa de furto". Ainda de acordo com a pasta, a explosão provocou prejuízo de cerca de R$ 700 mil.