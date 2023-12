Bolsões d'água nos arredores do Museu do Amanhã, na Praça Mauá - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/12/2023 07:55 | Atualizado 30/12/2023 09:45

Rio - O Rio entrou no Estágio 2, às 7h deste sábado (30), devido à forte chuva que atinge a cidade. O alerta aponta para risco de ocorrências de alto impacto. Já chove forte em algumas regiões da Zona Norte, como Pavuna, Tijuca, Madureira, Irajá e Ilha do Governador. Também há registro de bolsão d'água em alguns pontos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Baixada Fluminense e Zona Norte, ocasionando pancadas de chuva na última hora. Outros núcleos isolados atuam sobre a região da Barra e Recreio, na Zona Oeste da cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologista (INMET), na última hora, houve registro de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (40,3 km/h) e Marambaia (41,7 km/h).



Apesar das altas temperaturas no município do Rio nesta sexta-feira (29), o tempo na cidade será influenciado pela aproximação e deslocamento de uma frente fria pelo oceano. A previsão para este sábado (30) é de céu encoberto, com previsão de pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte a partir da manhã, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.

A chuva da manhã deste sábado (30) formou bolsões d'água nos arredores do Museu do Amanhã, próximo a um dos palcos montados pela prefeitura para o Réveillon.

Previsão para o Réveillon



Já entre domingo e terça-feira (2), o transporte de umidade do oceano para o continente, somado a ventos em médios níveis da atmosfera manterão o tempo instável na cidade. A previsão é de chuva fraca a moderada ao longo destes dias. As temperaturas estarão amenas. Na hora da virada do ano, a previsão é de bastante nebulosidade, com chances de chuva fraca, ocasionalmente moderada.