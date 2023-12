Dois homens foram presos durante abordagem em Copacabana - Divulgação

Publicado 30/12/2023 11:54

Rio - Dois suspeitos, que juntos somam 29 anotações criminais, foram presos, na manhã deste sábado (30), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, a dupla andava com um facão de açougue pelo bairro quando foi abordada.



A Polícia Militar informou que uma equipe do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizava um patrulhamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana quando teve a atenção voltada para os dois homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, os agentes encontraram o facão.

Além disso, em consulta ao sistema, a corporação verificou que possuíam 17 e 12 anotações criminais, respectivamente. Além disso, um deles estava com um mandado de prisão em aberto por furto. A dupla foi encaminhada à 13ª DP (Ipanema), onde a ocorrência foi registrada.

Policiamento reforçado em Copacabana

alterações no esquema de policiamento em Copacabana, na Zona Sul da cidade, depois das cenas de violência registradas no início do mês. A iniciativa ocorreu após o ataque sofrido pelo empresário Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, que levou um soco no rosto e em seguida foi roubado por um grupo de jovens. A Polícia Militar fezem Copacabana, na Zona Sul da cidade, depois das cenas de violência registradas no início do mês. A iniciativa ocorreu após o, que levou um soco no rosto e em seguida foi roubado por um grupo de jovens.