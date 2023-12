Com o suspeito, os agentes apreenderam cervejas e refrigerantes - Divulgação / PMERJ

Publicado 30/12/2023 11:14

Rio - Policiais do 2° BPM (Botafogo) prenderam, na manhã deste sábado (30), um homem que havia furtado uma pizzaria no Flamengo, na Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi detido furtando diversas bebidas do estabelecimento.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro, quando foram acionados para verificar a ocorrência na Rua Senador Vergueiro. No local, os militares prenderam em flagrante o homem, que estava com cervejas e refrigerantes.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 9ª DP (Catete), onde ficará à disposição da Justiça.