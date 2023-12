Na ação, os policiais apreenderam diversas peças de roupa - Divulgação / PMERJ

Na ação, os policiais apreenderam diversas peças de roupaDivulgação / PMERJ

Publicado 30/12/2023 09:05

Rio - Policiais do 2° BPM (Botafogo) prenderam, na noite desta sexta-feira (29), três chilenas suspeitas de uma série de furtos em lojas do shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, as mulheres estavam com diversas roupas dentro de mochilas e bolsas.

Na ação, os agentes apreenderam os produtos furtados. Entre as peças, estão, por exemplo, bonés, camisas, tops, óculos e chinelos. Alguns itens, inclusive, são considerados de marcas de grife, como Lacoste e "New York Yankees".



As mulheres, que não tiveram a identidade revelada, foram levadas para a 10ª DP (Botafogo) e ficarão à disposição da Justiça.