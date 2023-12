Material apreendido pelos agentes neste sábado (30), na Zona Oeste - Reprodução

Material apreendido pelos agentes neste sábado (30), na Zona Oeste Reprodução

Publicado 30/12/2023 12:02

Rio - Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam três homens, recuperaram 500 metros de cabos de energia e apreenderam 2 machados, neste sábado (30), na Praia da Brisa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, durante um patrulhamento de rotina na Estrada do Magarça, os agentes flagraram os suspeitos no momento em que furtavam cabos de energia e, ao realizarem a abordagem, encontraram o material.

O caso foi encaminhado à 43ª DP (Guaratiba).