O prazo final da Justiça Eleitoral é que todos estejam cadastrados até 2026 - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 09:50 | Atualizado 23/01/2024 14:23

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realiza, entre terça (23) e quinta-feira (25), uma ação na estação Carioca do MetrôRio, no Centro, para coletar a biometria dos eleitores que ainda não estão cadastrados. Segundo o TRE, serão 10 guichês de atendimento espalhados pela plataforma, funcionando das 9h às 15h. Para saber sobre a sua situação biométrica, basta consultar este site

No Rio de Janeiro, cerca de 4,3 milhões de eleitores ainda não têm a biometria, o que equivale a 34,24% do eleitorado. Nesta segunda-feira (22), em uma coletiva na sede do TRE , a Justiça Eleitoral mostrou que dos 12.884.878 votantes, 65,86% (8.484.915) já estão cadastrados.

Além dos guichês na estação Carioca, os cariocas que não tiverem a biometria cadastrada também podem se dirigir a um dos 165 cartórios do estado ou procurar as 18 centrais de atendimento, de 11h às 17h.

O eleitor interessado em fazer o cadastramento deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

Com a biometria, na hora da votação, haverá uma identificação pela urna eletrônica, por meio do reconhecimento da impressão digital. O sistema biométrico proporciona maior segurança ao processo e as digitais coletadas garantem que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro.

Dados sobre o cadastramento

O município com menos "biometrizados" é o de Paraty, na Costa Verde, com 44% dos eleitores sem as digitais inscritas. Na sequência, vêm São José de Ubá (42%), São Francisco de Itabapoana (42%) e Mangaratiba (42%).



Já Rio de Janeiro (40%), São Gonçalo (40%), Mesquita (40%), Japeri (40%) e Itaguaí (40%) são alguns dos 15 municípios que estão na zona vermelha do TRE e serão priorizados na campanha.



Os municípios que têm mais eleitores cadastrados são São Sebastião do Alto, com 94%, Cambuci (93%), Trajano de Moraes (93%), Niterói (93%), São João da Barra (92%), Itaocara (91%), Búzios (90%), Varre-Sai (90%), Natividade (90%) e Santa Maria Madalena (90%).