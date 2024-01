Manifestantes protestam em frente a Prefeitura do Rio contra atrasos no pagamento do Carnaval, nesta Terça-feira (23). - Pedro Ivo/Agência O Dia

"A Riotur fez o Carnaval 2023 da Intendente com dinheiro dos trabalhadores e fornecedores" e "Riotur, nossas famílias estão passando necessidade! Paguem o que temos direito", são algumas das mensagens escritas em cartazes expostos pelos manifestantes na porta da prefeitura. Ao todo, cerca cerca de 50 pessoas participam do ato. Rio - Um grupo de 35 empresários do Carnaval realiza um protesto em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, na tarde desta terça-feira 23), contra o atraso de pagamentos da Riotur a prestadores de serviço. Segundo advogado responsável pelo caso, a empresa pública deve R$ 3,2 milhões por serviços prestados durante os desfiles das séries Prata e Bronze no carnaval de 2023 "A Riotur fez o Carnaval 2023 da Intendente com dinheiro dos trabalhadores e fornecedores" e "Riotur, nossas famílias estão passando necessidade! Paguem o que temos direito", são algumas das mensagens escritas em cartazes expostos pelos manifestantes na porta da prefeitura. Ao todo, cerca cerca de 50 pessoas participam do ato.

"Já faz um ano, completando agora um ano. A Riotur diz que não vai pagar. Já fechou as portas. Aconteceram diversas reuniões com o presidente Ronnie, mas agora eles colocaram seguranças na porta e disseram que não vão pagar", comentou o advogado Marcell Nascimento.

As empresas foram responsáveis pela montagem de toda a estrutura usada na festa de carnaval do subúrbio carioca, que aconteceu na Nova Intendente Magalhães, em 2023. Entre os serviços prestados, os credores mencionam a montagem de arquibancadas, iluminação, som, segurança, limpeza e também de banheiros químicos.

"Eles alegam que a responsabilidade é da SuperLiga, que é equivalente a Liesa do Grupo Especial, mas o Carnaval do Rio é todo organizado e planejado pela prefeitura, por intermédio da Riotur. Então, quem tem que fazer esse pagamento é a Riotur. No fim, os prejudicados são as empresas que prestaram serviço e estão sem receber", explicou o advogado.

A Prefeitura do Rio, Riotur e a Superliga foram procuradas pela reportagem do DIA, mas até o momento não se manifestaram sobre o caso.