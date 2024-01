Técnicos de enfermagem realizam exame na estação Central VLT - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 13:30 | Atualizado 23/01/2024 14:07

Rio – A nova fase do programa Caminhos para a Saúde, que promove exames médicos gratuitos, foi realizada nesta terça-feira (23), na Estação Central VLT Carioca, na Zona Central do Rio. A ação foi organizada pela concessionária VLT Carioca e o Instituto CCR.

Foram oferecidos serviços de consulta de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e sessões de massagem com até 15 minutos de duração. Depois dos exames, os técnicos de enfermagem disponibilizavam os resultados, com orientações para quem apresentasse alterações nos índices.

No clima chuvoso do Centro do Rio, pessoas que passavam pelo local aproveitavam para fazer as avaliações médicas de graça. Maria do Carmo, 63 anos, elogiou o serviço: "Eu já vi outras vezes esses atendimentos acontecendo e hoje, indo ao mercado, resolvi parar e gostei do serviço", afirmou.

Nicole Santos, 22 anos, é massoterapeuta e conversou com os técnicos de enfermagem presentes: "Me interessei logo ao ver os massagistas. Aproveitei para trocar dicas com eles e verifiquei a minha glicose, pois tenho casos de diabéticos na família", disse.