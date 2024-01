O prazo final da Justiça Eleitoral é que todos estejam cadastrados até 2026 - Beatriz Perez/Agência O DIA

Publicado 22/01/2024 11:22 | Atualizado 22/01/2024 11:31

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio inicia na terça-feira (23) a campanha "Vem pra biometria" para cadastrar 4 milhões de eleitores do estado que ainda não têm a digital cadastrada. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (22) durante coletiva de imprensa na sede do tribunal, no Centro do Rio.



O número representa cerca de um terço dos eleitores do estado. O tribunal fez uma transferência de dados biométricos do Detran-RJ e orienta os moradores do estado a consultarem no site do TRE se já estão "biometrizados".

O prazo final da Justiça Eleitoral é que todos estejam cadastrados até 2026. "É fundamental que a população entenda a necessidade de fazer a biometria para modernizar e trazer ainda mais segurança ao processo. Traz um efeito para todo colégio eleitoral", reforçou o presidente do TRE-RJ, Henrique Carlos de Andrade Figueira.



Após conferir no site se já está com a biometria cadastrada, o eleitor pode se dirigir a cartórios eleitorais e centrais de atendimento do TRE de 11h às 17h em abrangência estadual. Não é necessário fazer o cadastro em sua própria zona eleitoral.

Nesta terça (23), a campanha vai para as ruas iniciando pelo metrô da carioca, no Centro do Rio. A Região Metropolitana do Estado é uma das que está mais crítica no cadastro biométrico.



O TRE-RJ orienta que o eleitor que já possua título apresente documento de identidade para realizar o cadastro e comprovante de residência para atualização do endereço.