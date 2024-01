Trabalho do Corpo de Bombeiros começou em trecho do Rio Botas onde carro da vítima caiu - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 12:55 | Atualizado 24/01/2024 15:57

Rio - As buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes , de 46 anos, e Jackson Pinheiro da Silva, 49, desaparecidos durante o temporal que atingiu o Rio e parte da Região Metropolitana há 12 dias, seguem nesta quarta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação percorre todos os rios da região de Belford Roxo e parte da Baía de Guanabara, onde desembocam os canais que passam pela Baixada Fluminense. Temporal deixou 12 mortos.



O trabalho é feito com o apoio de barcos e mergulhadores e embarcações. Um desses barcos, que foi deslocado para a região da Baía de Guanabara, é equipado com um sonar de última geração capaz de escanear em elevadas profundezas em busca de vítimas de afogamento.

Elaine desapareceu na noite do dia 13, quando voltava para casa de carro com seu companheiro. O veículo onde estavam foi atingido por uma enxurrada e caiu dentro do Rio Botas, em Belford Roxo. O trabalho dos bombeiros começou na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, onde o caso aconteceu e já se estendeu a outros municípios da Baixada.

A outra vítima, o morador de Costa Barros, Jackson Pinheiro foi levado por uma correnteza que se formou em uma rua no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. As buscas por ele foram feitas em pontos de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque.



Desde o dia 13, foram confirmadas 12 mortes por causa das fortes chuvas que atingiram o Grande Rio. O Corpo de Bombeiros informou que está em alerta para o atendimento às emergências e o socorro a possíveis vítimas.