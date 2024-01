Devido as fortes chuvas que atingiram o Rio, várias áreas do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, ficaram inundadas - Marcos Porto/Agência O Dia

Devido as fortes chuvas que atingiram o Rio, várias áreas do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, ficaram inundadas Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 14:58 | Atualizado 24/01/2024 15:52

Rio - A Defensoria Pública da União (DPU) informou, nesta quarta-feira (24), que aguarda, desde dezembro de 2023, uma resposta do Ministério da Saúde sobre a construção de um plano de ação para solucionar problemas estruturais dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Já faz mais de um mês que a recomendação foi emitida. O prazo estipulado foi de 60 dias.No documento, a Defensoria solicita a apresentação de um cronograma detalhado para a conclusão das medidas a serem executadas. A instituição pede que o plano de ação esteja alinhado com os problemas identificados no 'Relatório de visita técnica para diagnóstico situacional dos hospitais federais do Rio de Janeiro'.Entre as complicações identificadas no relatório estão: obras paradas e espaços abandonados, carência de leitos, déficit de médicos oncologistas, escassez de recursos humanos, diminuição da capacidade de atendimento ambulatorial e falta de definição do perfil assistencial das emergências.Um exemplo de um desses problemas pôde ser visto nesta terça-feira (23). Com as fortes chuvas que atingiram o Rio, várias áreas do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, ficaram inundadas