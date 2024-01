Em um dos vídeos é possível ver a água descendo pelas escadas - Reprodução

Em um dos vídeos é possível ver a água descendo pelas escadasReprodução

Publicado 22/01/2024 14:32

Rio - O Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, sofreu com goteiras e inundações durante as chuvas do último fim de semana. Imagens obtidas pelo DIA mostram grande quantidade de água caindo do teto e descendo pelas escadas.



No vídeo, é possível ver que um dos andares afetados foi o quinto. No local, onde tem uma sala de recepção, a água escorre pelo chão e cai em cima das cadeiras. Segundo denúncias, o setor do CTI ficou impossibilitado de ser acessado e as cirurgias foram suspensas.

Veja o vídeo

O Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, sofreu com inundações devido as chuvas do último fim de semana



Crédito: rede social pic.twitter.com/dHAyCW5z56 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 22, 2024



Uma funcionária do local, que preferiu não ser identificada, informou que essa não foi a primeira vez que o hospital alagou. Além disso, ela cita ainda falta de material e de profissionais. "Toda vez que chove alaga, nunca muda", disse. Uma funcionária do local, que preferiu não ser identificada, informou que essa não foi a primeira vez que o hospital alagou. Além disso, ela cita ainda falta de material e de profissionais. "Toda vez que chove alaga, nunca muda", disse.

Procurada, a direção do hospital informou que a unidade está funcionando normalmente e nenhum serviço prestado à população foi interrompido. "Devido às fortes chuvas deste fim de semana, algumas áreas precisaram de reparos pontuais que foram iniciados logo após o fim do temporal, sem prejuízos ao atendimento", comunicou.