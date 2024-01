Entregador denuncia ter sido ameaçado por cliente armado em Copacabana - Reprodução

Publicado 22/01/2024 14:19 | Atualizado 22/01/2024 14:34

Rio - A Polícia Civil vai intimar, nesta segunda-feira (22), um homem denunciado por ameaçar um entregador que se recusou a subir até seu apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), responsável pelo caso.

Segundo o entregador Lincoln Lima, de 35 anos, o homem estava com uma arma na cintura e o xingou e ameaçou. "Ele desceu e começou a me ofender dizendo que eu estava com muita 'marra' de não querer subir. Quando escutei isso, eu revidei e disse que estava trabalhando", contou o autônomo à reportagem do DIA.

Ainda de acordo com Lincoln, o agressor desceu com a arma na cintura para intimidá-lo, mas se afastou ao perceber que ele filmava a ação. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. "Eu fico indignado. A gente é trabalhador e não pode se intimidar com isso", criticou.

Em nota, a Polícia Civil informou que, além dos requerimentos de testemunhas, agentes também tentam obter imagens de câmeras de segurança da região. A investigação segue em andamento.