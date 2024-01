Arquivo. Bombeiros realizam buscas em Belford Roxo (na imagem) e no Complexo do Chapadão - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 13:07

Rio – As buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e Jackson Pinheiro da Silva, 49, chegam ao 9º dia nesta segunda-feira (22). Eles desapareceram nos temporais que atingiram municípios da Baixada Fluminense e a capital nos dias 13 e 14 de janeiro.



Elaine sumiu após o carro onde ela estava com o marido cair no Rio Botas, em Belford Roxo, Região Metropolitana, em meio à enxurrada provocada pelo temporal. O seu companheiro soltou o cinto e tentou segurar sua mão, mas ela escorregou e foi levada pela água. Bombeiros utilizam drones e sobrevoam a extensão do rio.



Jackson foi levado por uma correnteza que se formou em uma rua do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Bombeiros já realizaram buscas nos bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque.



Os militares estão utilizando mergulhadores, barcos, cães farejadores, viaturas de salvamento, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas e aeronaves para monitoramento das áreas atingidas nas buscas. Na Baía de Guanabara, onde desembocam os principais rios que cortam a Baixada Fluminense, um sonar de última geração rastreia o fundo do mar.

Temporais no Rio deixaram 12 mortos



As chuvas dos dias 13 e 14 de janeiro deixaram As chuvas dos dias 13 e 14 de janeiro deixaram 12 mortos confirmados . Moradores de bairros da Baixada Fluminense denunciaram alagamento por dias . Em Belford Roxo, o Vale do Ipê, Recantus e Parque Amorim foram os mais afetados. Em Caxias, as localidades Pilar e Amapá também sofreram com áreas alagadas.

Na madrugada deste domingo (21), voltou a chover forte no Rio. A cidade entrou em Estágio 3 de mobilização às 2h50, retornando ao Estágio 2 às 9h25. 85 sirenes foram acionadas em 54 comunidades. Segundo o Centro de Operações Rio, 32 bolsões d'água foram registrados no Rio, além de dois deslizamentos e quatro queda de árvores.

As chuvas também chegaram à Baixada novamente. De acordo com o Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), foi detectada iminência de transbordo no Rio da Bota, onde Elaine foi vista pela última vez, na localidade Parque Horizonte/Santa Eugenia/Jardim Esplanada, na madrugada de domingo (21).