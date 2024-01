Campanha já recolheu mais de 150 cestas básicas - Divulgação / Câmara Municipal

Publicado 22/01/2024 12:54

Rio - Termina nesta segunda-feira (22) a campanha de arrecadação da Câmara Municipal, em parceria com a ONG Voz das Comunidades, para ajudar as vítimas do temporal que atingiu o Rio de Janeiro há pouco mais de uma semana. Até às 18h, o Palácio Pedro Ernesto, no Centro da Cidade, ainda recebe alimentos não perecíveis, água potável, itens de limpeza e de higiene pessoal.