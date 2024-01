Escultura em bronze foi furtada no Cemitério São João Batista - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 11:22 | Atualizado 22/01/2024 12:11

Rio - Mais uma peça histórica foi furtada do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Dessa vez foi o busto do jornalista e escritor Nelson Rodrigues (1912-1980), esculpido em bronze e que pesa 45kg.

O crime foi constatado neste último final de semana, após o grupo S.O.S Patrimônio ter recebido a denúncia do sumiço da escultura.Marconi Andrade, fundador da página que acompanha roubos e atos de vandalismos contra patrimônios no estado do Rio de Janeiro, desabafou sobre o o caso.“Como você não preserva a memória de um cara como esse? Isso é grave. Você está perdendo uma luta, você está perdendo histórias, você está perdendo memória. Nós não podemos fazer isso, para gente não cometer erros no futuro”, declarou Marconi.O busto esculpido em Bronze trazia Nelson Rodrigues ao lado de um de seus objetos de trabalho, um datilógrafo, que é uma máquina de escrever bastante utilizada nos séculos XIX e XX. Na obra, o jornalista ainda foi modelado com uma mão no rosto, como se estivesse pensando no seu próximo texto.Procurada, a Polícia Militar disse que não foi acionada. Já a RioPax, administradora do Cemitério São João Batista, não se manifestou. O espaço está aberto para posicionamento.Essa não é a primeira grande peça levada do Cemitério São João Batista. Em novembro de 2023, uma estátua de bronze de 1,60 m e cerca de 120 kg, em homenagem ao escritor e médico Cláudio de Sousa (1876-1954), que fez parte da Academia Brasileira de Letras (ABL), foi furtada do mesmo local.Ainda segundo Marconi, boa parte dos túmulos do São João Batista, cerca de 20% a 35%, já foram vandalizados.“O problema todo é a perda histórica e cultural, porque se um cara rouba uma barra de bronze, numa fábrica, é uma coisa. Agora você roubar isso, a gente sabe que não vai voltar, porque isso é para ser derretido. Não é para a pessoa levar para casa, não é para vender como antiguidade. Isso é para ser derretido como bronze, né?”, concluiu Andrade.