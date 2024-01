Carlos Luiz Ancelmo da Silva, 65, não estava conseguindo urinar, se alimentar, beber água e tendo dificuldades para andar - Arquivo Pessoal

Publicado 22/01/2024 11:43

Rio - Uma vigilante denuncia a morte do pai, no último domingo (21), no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por negligência médica. O idoso Carlos Luiz Ancelmo da Silva, de 65 anos, foi diagnosticado com infecção urinária e anemia, mas recebeu alta médica horas depois de ser internado, mesmo ainda se sentindo mal.

Verônica Francisca de Castro, de 41 anos, conta que o pai não estava conseguindo urinar, se alimentar, beber água e tendo dificuldades para andar e, por volta das 1h de sábado (20), o levou para o hospital. Após exames e da descoberta da causa dos sintomas, ele foi internado, mas a filha não pôde acompanhá-lo. Por volta das 10h, ela foi informada de que Carlos Luiz recebeu alta médica e, sem acreditar que ele tinha se recuperado, o buscou apenas no domingo.

Entretanto, ao encontrar com o pai, a vigilante percebeu que ele ainda estava com os mesmos sintomas e foi orientada pelos profissionais a tratá-lo em casa com medicamentos. "Como dá alta para uma pessoa, se a pessoa está com os mesmos sintomas. Disseram que ele estava com infecção urinária e que dá para combater em casa, mas como, se a pessoa não está comendo, não está andando? Como liberam o paciente assim?", disse Verônica.

A filha relatou que também recebeu um encaminhamento para marcar uma consulta com um urologista. "Até eu agendar (a consulta), vai demorar séculos, a pessoa morre e não vai ser atendida. Quando a gente procura o hospital, é porque a pessoa está precisando de socorro, de médico. Se eles não tinham recursos ali, que transferissem para outro hospital, não é mandar o paciente embora com os mesmo sintomas ou mandar procurar um urologista e tratar com remédio", desabafou.

Poucas horas depois de levar o idoso para casa, ele voltou a passar mal e a filha retornou ao hospital, mas ele não resistiu e morreu. Inicialmente, os médicos teriam dito à família que ele sofreu um infarto, mas a causa da morte não foi declarada no laudo. Verônica conta que o pai sofria com o alcoolismo, mas que não tinha doenças preexistentes, como diabetes, hiperstensão ou cardíaca. Carlos Luiz será sepultado às 15h desta segunda-feira (22), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio.

"É um sentimento de revolta, a gente depende do órgão público e quando a gente precisa, não tem suporte. E não é só comigo, tinham vários casos acontecendo, eles internam em um dia e no outro manda buscar. É um descaso, eles não têm explicação para me dar. Eu espero que melhore, porque é um hospital grande, botem mais profissionais para trabalhar, para atender o povo com mais carinho, para cuidar dos pacientes e para que não aconteça com mais ninguém", lamentou a filha.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.