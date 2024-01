Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três pessoas denunciadas - Divulgação/MPRJ

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três pessoas denunciadasDivulgação/MPRJ

Publicado 24/01/2024 13:37 | Atualizado 24/01/2024 16:21

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Civil realizam, nesta quarta-feira (24), uma operação que mira quadrilha que furtou vergalhões de ferro de uma siderúrgica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três pessoas denunciadas, sendo apreendidos dois aparelhos de telefone celular, um computador e uma pistola com três carregadores contendo 27 munições.



Segundo o Gaeco, em março de 2023, um motorista da siderúrgica orquestrou o furto com a ajuda de um ex-funcionário de uma empresa vizinha. Os dois eram amigos e tinham conhecimento da região, do sistema de vigilância e do controle de acesso. O terceiro denunciado foi o receptador da carga roubada, que comprou as vigas por R$10 mil, fazendo o pagamento via PIX. O material foi avaliado pela siderúrgica em R$ 24,8 mil.



Os vergalhões de ferro foram transportados do pátio da empresa, no próprio caminhão da siderúrgica, até a casa do receptador, na Comunidade do Cantão, também em Caxias. A operação de busca e apreensão contou com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), do MPRJ, e da 61ª DP (Xerém), além do apoio do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB).Os mandados foram expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias. A ação também contou com o apoio de equipes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 59ª DP (Duque de Caxias).

"Os materiais serão periciados para a localização de outros elementos que façam parte dessa associação criminosa. A investigação irá prosseguir de modo que até o final eles sejam responsabilizados pela prática desse crime e também encontrados outros possíveis integrantes dessa associação que posteriormente também serão chamados a responder pela prática desse delitos", disse o promotor de Justiça do Gaeco/MPRJ, Bruno Bezerra.