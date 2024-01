Novo galpão do Ceasa/RJ - Armando Paiva / Agência O Dia

Novo galpão do Ceasa/RJArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 13:27 | Atualizado 24/01/2024 16:22

Rio – A expansão do pavilhão 21 do Centro de Abastecimento do Rio (Ceasa/RJ), conhecido como 'Pedra', foi inaugurada nesta quarta-feira (24), no mercado de Irajá, Zona Norte. Com as obras, foram criados mais 815 pontos de distribuição no local, o que aumenta a sua capacidade para 2 mil produtores da agricultura familiar, segundo o governo do estado.

Também foi entregue a nova pavimentação e drenagem da Caixotaria, onde são armazenados os caixotes para transportes de mercadoria. Mais de R$ 8,5 milhões foram investidos nas duas obras.

O secretário de Estado do Governo, Bernardo Rossi, esteve presente e falou sobre a expansão do pavilhão: "Eu sei a importância de quase dobrar o número de Pedras no Ceasa/RJ. Aqui, é para quem vai vender direto o que produz na sua terra. São pessoas que fazem a comida chegar no prato da população".

O secretário de Agricultura, Dr. Flávio, também comentou sobre as ações tomadas pelo governo na área. "Estamos incentivando os pequenos produtores por meio do Agrofundo. Estivemos em uma feira de alimentos em Cancun, que também fala de tecnologia e avanço dos mercados atacadistas. Demos o primeiro passo. O investimento chegou", afirmou.