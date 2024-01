O produto foi apelidado popularmente como sacolés com bala - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/01/2024 18:23 | Atualizado 24/01/2024 18:31

Rio - A Polícia Civil abriu uma investigação sobre a suposta venda de sacolés com MDMA durante ensaios de blocos de carnaval do Rio. Apelidados popularmente como 'sacolés com bala', as imagens do material sendo vendido viralizou nas redes sociais.

De acordo com o delegado Rodrigo Coelho, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o vendedor do produto ainda não foi identificado e as investigações seguem para tentar encontrar o produto e analisa-lo.

"A gente primeiro precisa achar o material e saber qual a substância química que tem ali dentro. Se confirmando que é uma substância proibida pela Anvisa, aí configura tráfico de drogas. Então, passamos a identificação de quem é que está produzindo e quem é que está comercializando", explicou.

Nas redes sociais, imagens da suposta venda do sacolé com a droga em um ensaio de bloco no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, viralizaram nas últimas semanas. O MDMA é uma droga sintética e tem seu consumo proibido no Brasil, possuindo a mesma substância que é utilizada na confecção de ectasy.